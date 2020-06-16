Kuşadası Belediyesi “ sıfır atık belgesi “ aldı

“Kuşadası geleceğini biriktiriyor” sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüterek son 13 ayda 4 bin 516 ton ambalaj atığı ve 43 bin 282 kilogram bitkisel atık yağ toplayan Kuşadası Belediyesi, hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları nedeniyle Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Kuşadası genelinde olduğu gibi belediye hizmet binalarında da geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıkları özel tasarımlı kutu ve kumbaralar aracılığıyla ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıran Kuşadası Belediyesi personeline yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, en hassasiyetle üzerinde durdukları konuların başında çevrenin korunmasının geldiğini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Kentimizin genelinde olduğu gibi belediye binalarımızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayarak hem atık oluşumunun önüne geçiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Belgesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen titiz çalışmalar ile bu belgeyi almaya hak kazandık. Sıfır atık oluşumu ile ilgili çalışmalarımız sürecek” dedi.