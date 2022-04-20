Kuşadası Belediyesi sorunlara yerinde çözüm buluyor

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ile Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan Nazilli Sitesi'ni ziyaret etti. Belediye Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette sahil şeridinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren bisiklet ve yürüyüş yolunu inceleyen Kuşadası Belediyesi yöneticileri, ardından site sakinlerinin çalışmalarla ilgili sorularını yanıtladı.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara yerinde çözüm üreten Kuşadası Belediyesi yöneticileri, mahallelere yaptıkları ziyaretleri sürdürüyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ile Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan Nazilli Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar, Tibet Özer ve Mehmet Sarıdedeoğlu'nun da katıldığı ziyarette sahil şeridinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulunuldu. Daha sonra vatandaşlarla görüşen Kuşadası Belediyesi yöneticileri yaşanan sorunları dinleyip, soruları yanıtladı.

“Kuşadası'nın turizm potansiyeli artacak”

Kent genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Kadıkalesi Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlar devam edecek. Mahallemizin alt ve üst yapı çalışmalarına da hız vereceğiz. Ayrıca tarih öncesi dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki anıtsal kilisenin ziyarete açılıp turizme kazandırılması için yürütülen projede son aşamaya gelindi. Kuşadası'nın kültür turizmi potansiyelini artıracak önemli bir nokta olan antik kenti de içinde barındıran mahallemizdeki hizmet yatırımlarımız planlı şekilde sürecek. Kent genelinde ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde yeni projelerin de yaşama geçmesinde önemli bir paydaş olacağız” diye konuştu