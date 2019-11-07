Kuşadası belediyesi tanıtım çalışmalarına hız verdi

2020 turizm sezonu öncesinde yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere çok sayıda turizm fuarına katılacak olan Kuşadası Belediyesi'nin fuar takvimi 21-23 Kasım tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da “TT Warsaw” adıyla 27. kez düzenlenecek olan turizm fuarı ile başlayacak.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının etkin ve verimli bir biçimde tanıtımını yapmak amacıyla atağa geçti. Kuşadası'nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve bölgenin marka değerini arttırmak amacıyla turizmcilerle işbirliği içerisinde tanıtım atağı başlatan Kuşadası Belediyesi, 2020 turizm sezonu öncesinde katılacağı turizm fuarları ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'nin fuar takvimi Varşova'da düzenlenecek olan TT Warsaw ile başlıyor. 21 Kasım'da kapılarını açacak ve 23 Kasım'da sona erecek olan TT Warsaw'da Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın katkılarıyla açılacak olan Kuşadası standında, hazırlanacak görsel ve yazılı materyaller aracılığıyla ilçenin tanıtımı yapılacak. Kuşadası açısından büyük önem arz eden Polonya pazarına yönelik olarak katılım sağlanacak TT Warsaw'ın turizmciler açısından önemli iş birliklerine ve anlaşmalara vesile olması bekleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm bölgelerinin tanıtımı açısından fuarların büyük bir önem taşıdığını belirterek Kuşadası Belediyesi olarak fuarlara katılım konusunda öncülük etmeye devam edeceklerini söyledi. Turizmcilerle iş birliği içerisinde katılım sağlanacak olan fuarlarda turizm alanında faaliyet gösteren aktörlerin ve profesyonellerin birebir görüşme şansı yakaladığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Rekabetin giderek arttığı günümüzde ihtisas fuarlarının önemi de her geçen gün artmaktadır. Fuarlar, bir yandan düzenlendikleri sektörde faaliyet gösteren aktörleri bir araya getirerek işletmeler arasında geleceğe yönelik bilgi paylaşımlarının ve kimi zaman da iş ortaklıklarının kurulmasına olanak sağlarken, bir yandan da mevcut ve potansiyel müşterilerle bire bir ve sağlıklı iletişim kurabilme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle fuarları çok önemsiyoruz ve 2020 turizm sezonu öncesinde yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına katılarak iklimi, denizi, kumu, doğası, tarihi ve kültürü ile dört dörtlük bir coğrafyaya sahip olan kentimiz Kuşadası'nın tanıtımını yapacağız” dedi.