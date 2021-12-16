Kuşadası Belediyesi, taziye evinin yapımında son aşamaya geldi

Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dış cephe inşaatı tamamlanan 3 katlı sosyal tesisin iç dekorasyonu sürüyor.

Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı hizmet atağı her alanda kesintisiz sürüyor. İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapımına başlanan Taziye Evi'nin çalışmalarında son aşamaya gelindi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 katlı binanın dış cephesi ile elektrik ve su tesisatları tamamlandı. Ekipler binanın iç dekorasyonunu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Park alanı olarak kullanılacak arazide ise hafriyat ve tesviye çalışmaları sona erdi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkileri Taziye Evi ve Park Alanı projesinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Çalışmalar tamamlandığında yapının 1. katı anne-bebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak. 400 metrekarelik proje alanında ayrıca çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeterya bulunacak.

Yaklaşık 40 sene önce Muş'un Malazgirt ilçesinden Kuşadası'na yerleşen Burhan Yabasun, “İkiçeşmelik Mahallesi uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış bir bölgeydi. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte mahallemiz değişmeye başladı. Kuşadası'nda taziye evi yoktu. Taziye evleri özellikle Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların kültüründe büyük önem taşır. Bu ihtiyacımızı karşıladığı için başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Uzun yıllardır İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım İravul ise “İki yıl öncesine kadar İkiçeşmelik Mahallesi çok kötü durumdaydı. Kaldırımlarda yürüyemiyorduk. Kuşadası Belediyesi mahallemizde ciddi çalışmalar yaptı. Şimdi de taziye evi yapılıyor. Taziye evi Kuşadası için önemli bir proje. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İkiçeşmelik Mahallesi sakini İsmail Yurttaş da “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi mahallemizde önemli projeler yürüttüler. Bu sayede mahallemizin birçok sorunu giderildi. Tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.