Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Erasmus öğrencilerini ağırladı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Erasmus Plus G-Local başlığıyla düzenlenen proje ile yurt dışından Kuşadası'na gelen yabancı uyruklu lise öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl'den kentte yürütülen sürdürülebilir geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncirliova Gençlik, Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği iş birliğinde iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık sağlamak amacıyla gerçekleştirilen G-Local başlıklı Erasmus Plus projesi Romanya, İsviçre ve Fransa'dan Kuşadası'na gelen lise öğrencileri, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl, yabancı uyruklu öğrencilere Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen ve yönetilen çalışmaları, sıfır atık uygulamaları, çevre çalışmaları ve atık toplama projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette öğrencilere eşlik eden İncirliova Gençlik, Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği Başkanı Nilüfer Dalkıran, “Çevre sorunları, iklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk artık her gün haberlerin ana konusu. Bizler de eğitimciler olarak gençlerin konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak için hazırladığımız uluslararası projemizde bu konunun önemine değinerek, ortak ülkelerde yapılan çalışmalar ve iyi örnekler ile ilgili bilgi şahini olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda hareket eden ve küresel yerel olarak rekabet edebilecek düzeyde projelere imza atan Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde görmelerini istedik” dedi.