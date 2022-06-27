Kuşadası Belediyesi tiyatroseverleri oyunlar ile buluşturdu

Kuşadası'nda yaşayan farklı yaş gruplarını tiyatro ile buluşturan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, kursiyerlerine sahne heyecanı yaşattı. Çocuk, gençlik ve yetişkin tiyatroları tarafından sergilenen oyunlar beğeni ile izlendi.

Kentin kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde yıl boyunca verilen eğitimlere katılan farklı yaş gruplarından kursiyerler izleyici karşısına çıktı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından yönetilen oyunlarla Erkan Yücel Sahnesi'nde ilk kez izleyici karşısına çıkan kursiyerlerin performansları beğeniyle karşılandı.

Oyunlardan ilki 16 Haziranda Gençlik Tiyatrosu kursiyerleri tarafından sahnelenen “Kim Deli, Kim Akıllı” oldu. Arda Tuna tarafından Aziz Nesin hikâyelerinden uyarlanan kara mizah türündeki 2 perdelik oyun beğeniyle izlendi. Çocuk Tiyatrosu kursiyerleri 19 Haziran'da sergilenen “Bir Orman Şenliği” isimli oyunla izleyici karşısına çıktı. 24 Haziran'da İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın kaleme aldığı tek perdelik trajik durum komedisi “Bernarda Alba'nın Evi” isimli oyun ise Yetişkin Tiyatrosu kursiyerleri tarafından sergilendi.