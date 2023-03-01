Kuşadası Belediyesi uyuşturucuya karşı gözlerini açtı

Kuşadası Belediyesi, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü'nde açtığı Türkiye'nin ilk gezici pop art sergisi olan “Adaletin Ötesi”nin ardından bu kez Yeşilay Haftası nedeniyle hazırlanan “Gözlerini Aç” isimli gezici bir pop-art sergiyi daha kentle buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi, kullanım yaşı giderek düşmekte olan kimyasal uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmek amacıyla “Gözlerini Aç” isimli pop-art eserlerden oluşan bir serginin açılışını yaptı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Yeşilay Haftası'nda açılan sergi, çocuk ve gençlerin uyuşturucu baronları tarafından dünyadan koparılmalarına karşı akademik bir içerikle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. 7 pop-art eserden oluşan Gözlerini Aç sergisi de Türkiye'nin ilk gezici pop-art sergisi olan Adaletin Ötesi sergisi gibi Kuşadası'nın ardından 25 Mart'a kadar İzmir Konak, İstanbul Beşiktaş, Ankara Çankaya ve Eskişehir Kent Meydanı'nda halkla buluşmayı sürdürecek.

“Gözlerini Aç” sergisinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmekte olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Yıllarca okullarda, televizyonlarda, konferanslarda alkol ve uyuşturucunun zararlarından bahsedildi, anlatıldı, yazıldı, çizildi, büyük paralar harcandı, büyük kampanyalar düzenlendi. Biz de bu sorunlara iyi niyetli bir çözüm önerisi sunabilmek, yeni bir toplumsal bakış açısı oluşturabilmek ve pozitif siyaset üretmek adına, bu proje ile uyuşturucu ile gerçek bir mücadelenin başarıya ulaşmasının tek yolunun sosyal devlet olma gerekliliği olduğunu, bu sergi ile paylaşmak istedik. Bu projenin sorunlara yaklaşım ve çözüm yollarının aranmasında Genel Başkanımızın da sürekli dile getirdiği; ‘değişimin' ve değişimin de en önemli adımı ‘zihniyet değişimi' konusunda farkındalık oluşturmasını diliyorum.”