İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası Belediyesi yeni yıl öncesi denetimleri sıklaştırdı

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde otel, fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasaplara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.



Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde otel, fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasapların mutfak, imalathane ve satış bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin bandrolleri, hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekillerine bakıldı. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarıldı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere taviz vermelerinin asla mümkün olmadığını belirterek, “Kuşadası Belediyesi olarak tüm çabamız hemşehrilerimizin sağlığını korumak. Kuşadalıların yılbaşını mutlu ve huzurlu bir ortamda karşılayabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gıda üretimi yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimler artarak devam edecek” diye konuştu.

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