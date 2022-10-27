Kuşadası Belediyesi, yolları yenilemeye devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Meram Sitesi'nin kamuya ait yollarında sürdürülen yenileme çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanırken, site sakinleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Meram Sitesi'nde yürütülen yol yapım çalışması tamamlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçtiğimiz aylarda yaptığı Meram Sitesi ziyaretinde söz verdiği Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 4098 metrelik alanda başlatılan çalışmalarda bölgeye yağmur suyu hattı döşenerek 4 adet yeni yağmur suyu ızgarası takıldı, 624 metre de bordür döşendi.

Alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından Meram Sitesi'nin yolları kilit parke taşı ile kaplandı. Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşılayan Meram Sitesi sakinleri, verdiği sözü kısa süre içerisinde yerine getiren Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.