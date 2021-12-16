Kuşadası Belediyesi yöneticileri STK ziyaretlerini sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik, Davutlar Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Davutlar Temsilciliğinin yöneticileriyle buluştu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Davutlar Mahallesi'nin tüm alt ve üstyapı sorunlarının çözüleceğini belirtti.

İlk olarak Davutlar Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı Turan Güler ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Çengel ve meclis üyeleri, avcıların yaşadığı sorunları dinledi. Avcılığın bir spor dalı olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Remzi Çengel “Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet üretmek için aralıksız çalışıyoruz. Yaşadığınız sorunları biliyoruz. Özellikle yetiştirilen keklik ve sülünlerin doğaya salımı ile ilgili projeler geliştirmek istiyoruz. Hizmet binası talebinizi de kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.

Belediye yöneticilerinin ikinci durağı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Davutlar Hizmet Binası oldu. Burada Kooperatif Başkanı Abdullah İrik ile bir araya gelen belediye yetkilileri, tarım kredi kooperatiflerinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kuşadası'nın turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğunu belirten Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için projeler üretiyoruz. Bu konu da tarım kredi kooperatifleriyle de iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.