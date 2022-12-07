Kuşadası Belediyesi'den afetle mücadelede uluslararası adım

Kuşadası Belediyesi, kentlerin afetlere karşı dirençli hâle getirilmesi, iş birliği yapılması ile karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla Birleşmiş Milletler (UN) tarafından başlatılan ‘Making Cities Resilient 2030'(MCR2030) afet yönetimi programı için üyelik protokolünü imzaladı. BM'nin üyelik sürecini onaylamasının ardından hazırlanacak afet fizibilite raporu sayesinde Kuşadası açık, şeffaf ve etkili bir afetle mücadele eylem planına sahip olacak.

Kuşadası Belediyesi, kentte meydana gelebilecek doğal afet risklerini ve alınması gereken önlemleri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce bilimsel veriler ışığında depreme karşı yol haritası oluşturmak için ‘Deprem ile Kentsel Dönüşüm' başlıklı bir kurultay düzenleyen Kuşadası Belediyesi, şimdi de BM tarafından başlatılan Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)' afet yönetimi programına üye olmak için harekete geçti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Pera Düğün Salonu'nda yapılan Kuşadası Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısında programa üyelik protokolünü imzaladı. Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da onayını alan protokol, BM sistemine yüklendikten sonra Kuşadası Belediyesi'nin resmi üyelik süreci tamamlanacak. Programda hazırlanacak afet fizibilite raporuyla Kuşadası Belediyesi BM'ye üye diğer ülkelerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak karşılıklı iş birliği yapabilecek.