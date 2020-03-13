Kuşadası Belediyesi'nde 'Engelsiz Tiyatro' kuruldu

Kentte yaşayan engelli vatandaşların eğitim alacağı tiyatronun ilk kursiyerleri Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelliler oldu.

Açtığı tiyatro kurslarıyla her yaş grubuna hitap eden Kuşadası Belediyesi, engelli vatandaşları da unutmadı. Tiyatro yapmak isteyen özel bireyler, Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro'da eğitim alacak. Engelli öğrencilerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlayan eğitimler Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilecek.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Turan, ilk hedefi olan “Engelsiz Tiyatro” projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Erdoğan Öven Engelliler Köyündeki 32 kursiyerimize belirlediğimiz program dahilinde tiyatro eğitimi vereceğiz. Amacımız Kuşadası'nda yaşayan bütün engelli bireylere tiyatro vasıtasıyla ulaşabilmek. Kursiyerlerimizle ‘Bize Bir Masal Anlatsana' isimli oyunumuzu sahnelemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız faklı oyunlarla Kuşadalıların karşısına çıkmaya devam edeceğiz” dedi.