Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Sözleşmeye göre; Kuşadası Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen'e üye memurların sosyal denge tazminatı tavan rakam olan yüzde 120'ye çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi ile KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen arasında 6'ıncı dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanması için başkanlık makamında tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile sendikanın Aydın ve Kuşadası Şubesi temsilcileri katıldı. Sözleşmeyle Kuşadası Belediyesi'nde çalışan 176 memur ile 44 sözleşmeli memurun sosyal denge tazminatı yüzde 100'den tavan rakam olan yüzde 120'ye çıkarıldı.

Törende konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Görüşmelerin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e tüm memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Biz tüm çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de olanaklarımız dâhilinde çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.