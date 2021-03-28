Kuşadası Belediye'sinde vatandaşa yönelik hizmetlere bir yenisi daha eklendi

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası İlçe Tapu Müdürlüğü'ndeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak amacıyla her iki kurum arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

‘E-Belediye Hizmetleriyle Bürokrasiyi Azaltıyoruz'

Kuşadası İlçe Tapu Müdürlüğü ile birlikte Kuşadası'nda bir ilki gerçekleştirerek önemli bir protokole imza attıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şöyle konuştu: “Zaman, hiç kuşkusuz günümüzün en değerli hazinelerinden bir tanesi. Biz de bu doğrultuda hem bürokrasiyi azaltmak hem de hemşehrilerimizin kurumlar arasında zamanını en doğru şekilde değerlendirmesini amaçlayarak yeni bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışma kapsamında, tapu ve belediye hizmetlerimizin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile çalışanlarımızın iş yükünü azaltarak personelimizin ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Online olarak tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybını ve iş yoğunluğunu azaltacağız. Bu doğrultuda kentimize ve hemşehrilerimize çok büyük katkıları olacak bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazların emlak beyan değerleri, belediye başkanlığınca güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Ben bu protokolün ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

İmzalanan protokol ile 29 Mart Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar, taleplerini https://www.kusadasi.bel.tr/ adresinden yapabilecek.