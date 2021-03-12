Kuşadası Belediyesi'nden 2 bin 200 öğrenciye Eğitime Destek Seti

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitim gören çocuklarına tablet bilgisayar desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi, yüz yüze eğitim döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadı .Bu kapsamda sıralarına yeniden kavuşan 5 ve 6'ın sınıf öğrencileri için Kuşadası Belediyesi tarafından kolay taşınabilir eğitim setleri hazırlandı. Matematik ve Fen Bilgisi derslerine yardımcı olması amacıyla oluşturulan eğitim setleri bugüne kadar kent genelindeki okullarda eğitim gören 2 bin 200 öğrenciye dağıtıldı. Setlerini alan öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden bu yana eğitime destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle yüz yüze eğitim döneminin bütün öğrencilerimiz için başarılı geçmesini diliyorum. Ülkemizin değerli öğretmenleri ve onların yetiştirdiği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların daha iyi bir eğitim almaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.