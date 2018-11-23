Kuşadası Belediyesinden 2 bin 500 aileye kömür yardımı

Son iki yılda 8 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin 500 aileye kömür yardımında bulunacak.

Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye toplam 500 ton yakacak dağıtımına başladı. Kömür yardımı önümüzdeki hafta içerisinde tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış olacak.