Kuşadası Belediyesi'nden 280 bebeğe hoşgeldin ziyareti

Kuşadası Belediyesi tarafından, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri sürüyor. 2022 yılında 280 bebeği ziyaret eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, hediye ettikleri bebek bakım çantaları ile de ailelerin yüzünü güldürdü.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Hoş Geldin Bebek projesi çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bebeklere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası Belediyesi olarak küçük ya da büyük fark etmeden tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Kentimizde doğan her bebek bizler için çok kıymetli. Onlar daha güzel bir kentte büyüsünler diye hizmet üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu kentte doğan büyüyen yaşayan her bir hemşehrimizin yüzündeki gülümsemeye talibiz. ‘Hoş Geldin Bebek' projesi çerçevesinde kentimizde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyoruz” dedi.