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Kuşadası Belediyesinden 3 ayrı noktada çocuk şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,resmi törenin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde düzenlenen çocuk şenlikleriyle devam etti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen şenliğe katılarak Kuşadalı çocuklarla buluştu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak çocukların huzur ve mutluluğu için çeşitli projeler üreteceklerini kaydetti.

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