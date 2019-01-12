Kuşadası Belediyesinden 4 yılda 25 yeni park

Son 4 yıllık dönemde Kuşadası'na 25 yeni park alanı kazandıran, 40 parkı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi, Karaova, İkiçeşmelik ve Ege mahallelerinde 3 yeni parkın yapımını, Türkmen Mahallesi'nde ise 1 parkın yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında farklı mahallelerde yapımını tamamladığı 25 yeni park alanı ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Kuşadası Belediyesi'nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yeni parklar, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri şekilde tasarlanan sentetik zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve fitness alanları ile büyük beğeni topluyor.

Kuşadası Belediyesi, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra 4 yılda 40 parkı bütünüyle yenileyerek çağdaş ve güvenli bir hale getirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda bulunan aydınlatma ve sulama sistemleri, çocuk oyun grupları ve banklar yenileriyle değiştirildi, uygun alanlara yürüyüş yolları ve kameriyeler yapılarak spor aletleri ile kedi evleri yerleştirildi.

44 noktada açık hava spor alanı

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, başlattığı açık hava spor alanları projesi kapsamında 44 noktaya 185 parça spor aleti yerleştirdi. Farklı yaş gruplarından vatandaşlara temiz havada ücretsiz spor yapma imkanı sunan açık hava spor alanları büyük ilgili görüyor. Merkezi alanların ve parkların yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Soğucak, Caferli, Kirazlı, Yeniköy mahallelerine de yerleştirilen spor aletleri halkı sporla buluşturuyor.

Sokak hayvanları ihmal edilmiyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokakta yaşayan hayvanlar için Kuşadası'nın tüm parklarına ve sahil şeridine otomatik suluklar yerleştirirken yeni yapılan parklar başta olmak üzere ilçenin 30 noktasına kedi evi yerleştirdi. Yaz ve kış aylarında barınacak alan, yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak kedileri için 20 kedinin aynı anda barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evlerinde, mama bölmesi de bulunuyor. Günlük bakımları ve mama takviyeleri Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kedi evlerinde yer alan mama bölmelerine vatandaşlar da istedikleri takdirde mama koyabiliyor.