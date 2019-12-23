Kuşadası Belediyesi'nden 747 öğrenciye eğitim desteği

Eğitim yardımından yararlanan aileler ve öğrenciler Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sosyal belediyecilikten ödün vermeyen Kuşadası Belediyesi, geçen yıldan kalan eğitim yardımlarının tamamını ödedi. Toplam 747 öğrenciye 252 bin 720 TL ödeme yapan Kuşadası Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da eğitim yardımında bulunmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitimin önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimize ve eğitim kurumlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bir önceki eğitim-öğretim yılından kalan tüm eğitim yardımlarımızı öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ait eğitim yardımı ödemelerini de en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.