Kuşadası Belediyesi'nden açıklama

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş tarafından, bazı basın yayın organlarında şirketin işe alım süreciyle ilgili çıkan haberler ile ilgili olarak bir açıklama yapıldı.

Yerel bir gazetede çıkan haberin gerçeklerle bağdaşmadığına dikkat çekilen açıklamada “Geçtiğimiz günlerde bir gazetede işletmemiz ve işe alım politikamız ile ilgili ne yazık ki yalan haberlere yer verilmiştir. Arya Turistik Tesisleri A.Ş. işletmemiz hakkında basında yer alan, 'Tarihi Kervansaray'da çalıştırılmak üzere eleman ilanı verdiğimiz' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

ARYA A.Ş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İlgili ilanlarımız, Davutlar ve Kuştur Mevkisinde açılması planlanan ve üçlü vardiya sistemi ile işleyecek olan, iki ayrı kamping alanına yönelik verilen ilanlardır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, özgeçmişlerin dönemsel olarak imhası söz konusu olduğu ve turizm sektöründe işçi sirkülasyonunun çok olması sebebiyle, işe alım ilanlarımızı değerlendirme sürecimizi de göz önüne alarak, planlanan tarihten önce veriyoruz. Bu bağlamda, iş arayışında olan vatandaşlarımız ile daha sağlıklı iş görüşmesi yaparak, sağlıklı bir işe alım süreci gerçekleştiriyoruz. Hakkımızda çıkan ve sağlıklı işleyen işe alım sürecimizi engellemeye yönelik yapılan, gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Yayınlanan haber ve kaynakları ile ilgili hukuki süreçte başlatılmıştır.”