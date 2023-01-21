Kuşadası Belediyesi'nden akıllı şehircilik için önemli adım

Kuşadası Belediyesi'nin, birimleri arasında koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak, kentte talep ve ihtiyaçlara uygun yatırımlar gerçekleştirmek ve gelir-gider analizi yapmak amacıyla kurduğu ‘Akıllı Şehircilik Birimi' çalışmalarını tamamladı.

Ekiplerin kenti dolaşarak elde ettiği imar ve numarataj bilgilerinin ortak bir veri havuzunda toplandığı saha çalışması sonucunda Kuşadası Belediyesi çeşitli kalemlerde elde ettiği vergi gelirlerini artırdı.

Akıllı kent olma yolunda önemli adımlar atan Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde kurduğu ‘Akıllı Şehircilik Birimi' tarafından sürdürülen saha çalışması tamamlandı. Harita, yazılım mühendisi ve istatistikçilerden oluşan birim, yaklaşık 15 ay süren çalışmada Kuşadası'nın 23 mahallesini dolaşarak cadde ve sokaklardaki imar ve numarataj bilgilerini topladı. Kuşadası'nın bina stoğu hakkında detaylı bilgi edinmek amacını da taşıyan çalışmada konutların ve işyerlerinin kapılarına taşınmazların çeşitli özelliklerini içeren karekod etiketleri yapıştırıldı.

Akıllı Şehircilik Birimi ekipleri saha çalışması sırasında bir yandan da çöp konteynerleri, bankamatikler, karekodlu geri dönüşüm kafesleri, elektrik trafolarının yerleri ve merkeze uzak mahallelerdeki yolların fiziki durumları gibi bilgiler de topladı. Daha sonra elde edilen tüm bilgiler ortak bir veri havuzuna kaydedilerek kentin dijital haritası oluşturuldu.

Kuşadalıların daha şeffaf, verimli ve katılımcı belediyecilikle buluşturan çalışmanın Kuşadası Belediyesi'ne en önemli katkısıysa vergi gelirlerinin artması oldu. Elde edilen bilgiler sayesinde Kuşadası Belediyesi emlak vergisi, katı atık vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi gibi çeşitli kalemlerde yaklaşık 20 milyon TL ek gelir elde etti.