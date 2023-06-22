Kuşadası Belediyesi'nden bayram temizliği

Bu çerçevede ekipler, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki yol kenarlarında budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramı öncesi kent genelinde bakım çalışmasına hız verdi. Belirlenen program dahilinde düzenli olarak yeşil alanların ve parkların bakım ve temizlik çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban Bayramı öncesi kent merkezinin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de muhteviyatlı bakım gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde park ve yeşil alanlar ile yol kenarlarında ot biçme, ağaç budama ve temizlik yapıldı.