Kuşadası Belediyesi'nden çocuklar için yaz beslenme okulu

Drama aracılığıyla doğru ve sağlıklı beslenme eğitimi verilen çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da besin grupları hakkında bilgilendiriliyor.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşama geçirdiği faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek çocuklar için yaz beslenme okulu projesini başlattı. Kuşadası Belediyesi'nde görevli pedagog Hülya Özbolat ve psikolog Candan Atak danışmanlığında, uzman diyetisyen Aysen Arıcan Öz ve drama eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlerde çocuklar besin grupları ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi ile ilgili bilgilendiriliyor. Yenilikçi drama tekniklerinden faydalanılan eğitimler her Perşembe günü merkeze uzak bir mahallede, her Cuma günü ise Ada Kültür Merkezi'nde saat 15.00'da gerçekleştiriliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için doğru ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İnsanların beslenme alışkanlıkları çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Atalarımızın da dediği gibi ağaç yaşken eğilir. Bu nedenle sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması çok büyük bir önem taşıyor. Pedagogumuz ve psikologumuzun danışmanlığında diyetisyenimiz ve drama eğitmenimiz tarafından verilen beslenme eğitiminin çocuklarımız ve ailelerimiz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Çocuk ve gençlerimize yönelik olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşama geçirdiğimiz faaliyetlerimiz ve projelerimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek.”