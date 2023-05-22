Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara 16 bin 500 litre süt desteği

Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar ailelere 16 bin 500 litre süt ile 9 bin 500 beslenme paketi ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, dar gelirli kesimlerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına aylık 8 litre süt, okula giden 7-14 yaşlarındaki çocuklarına ise 5 günlük beslenme paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Mart ayında başlatılan uygulamada süt desteği, 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde süt dağıtım araçları tarafından, içerisinde sandviç ekmeği, çiğ kuruyemiş, mevsim meyvesi, su, süt veya meyve suyu bulunan beslenme paketleri ise kent genelinde oluşturulan dağıtım noktalarından ailelere ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin süt ve beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyen aileler başvurularını ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr', ‘beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr' adresleri veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimlerine ve beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla yaşama geçirilen projelerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 16 bin 500 litre süt ile 9 bin 500 beslenme paketi ulaştırıldı. Beslenme paketi desteği okulların yaz tatiline girdiği dönemde sona erecek. Süt desteği ise yıl boyunca devam edecek.