Kuşadası Belediyesi'nden eğitime destek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilecek olan eğitim yardımı için başvurular başladı.

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Eğitim yardımından Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından 500'ü ilk ve ortaokul, 300'ü lise, 150'si ise üniversite olmak üzere toplam 950 öğrenci faydalanacak. Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören çocukları için verilecek olan eğitim desteği başvuruları, 30 Eylül tarihine kadar Kuşadası Belediyesi'nin www.kusadasi.bel.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Üniversite öğrencileri ise 1-31 Ekim tarihleri arasında yine aynı adres üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası Belediyesi olarak pandemi döneminde yaptığımız sosyal yardımlarla Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduk. Yardımlarımız aralıksız sürüyor. Bu sene toplam 950 ihtiyaç sahibi öğrenciye 8 ay boyunca toplam 770 bin Türk Lirası karşılıksız eğitim desteği vereceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.