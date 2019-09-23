Kuşadası Belediyesi'nden engellilere drama eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nin Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik verdiği drama eğitimi yeni dönem de devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından verilen drama eğitimiyle, engelli öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine karşı güven duymaları ve sosyal uyumlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen drama eğitiminin ilk gününde engelli öğrenciler oldukça keyifli ve verimli vakit geçirdi. Engelli öğrencilerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlayan drama eğitimi düzenlenecek çeşitli atölyelerle yılsonuna kadar devam edecek.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan, 4 yıldır verilen eğitimler sayesinde Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine karşı güven duymaya başladıklarını belirterek, çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.