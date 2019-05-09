Kuşadası Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetimlerin sıklaşacağını belirterek işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, pide ve ekmeklerin gramajları ile evraklar kontrol edildi. Ekmek fırınları ile başlayan denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gıda ürünü pazarlayan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştıracağını belirterek “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Hemşehrilerimizin sağlığına zarar verecek ürün satan işletme karşısında bizi bulacak. Bu konuda denetimlere başladık. Denetimlerimiz önümüzdeki günlerde daha da sıklaşacak. Önceliği Ramazan Ayı nedeni ile fırınlara verdik. Denetimlerimiz sadece Ramazan ayında değil sürekli olacak” dedi.