Kuşadası Belediyesi'nden içleri ısıtan ikram

Kuşadası Belediyesi tarafından Salih Killi Parkı'nda Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Soğuk havada içtikleri çorba ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Kuşadalılara ikram aracından sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. Soğuk havada içtikleri sıcak mercimek çorbası ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yaşama geçirdiği uygulama için teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak çorba ikramının haftanın 5 günü kentin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Geçtiğimiz sene başladığımız sıcak çorba ikramına bu yıl da devam ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal Belediyecilik alanında çalışmalarımız devam edecek. İkram Aracımız Salih Killi Parkı, İkioluklu mevkiindeki kahvelerin önü, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi önü, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallerimizde sıcak çorba ikramını sürdürecek.