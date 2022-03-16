Kuşadası Belediyesi'nden İkiçeşmelik Ortaokulu'na tadilat desteği

Kuşadası Belediyesi, kentteki öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda eğitim görebilmesi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İkiçeşmelik Ortaokulu'nda başlattığı tadilat işlerini tamamladı. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından dış cephesi boyanan ve bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılan İkiçeşmelik Ortaokulu Müdürü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi kentteki öğrenciler için en uygun eğitim ortamını sağlamak amacıyla okullarla verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın, Güvercin Masa Gezici ekibiyle birlikte kentteki eğitim kurumlarına yaptığı düzenli ziyaretler sırasında İkiçeşmelik Ortaokulu'nda tespit edilen eksikler kısa süre içerisinde yapıldı. Ara tatilde harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından İkiçeşmelik Ortaokulu binasının dış cephesi boyanarak bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca bilgisayar laboratuvarının eskiyen parkeleri yenileriyle değiştirildi. Ana binanın arka duvarında yer alan Atatürk silueti de yenilendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İkiçeşmelik Ortaokulu Müdürü Şükran İnce ile Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Yıldırım, Başkan Ömer Günel'e eğitim kurumlarına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Kuşadası Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten İkiçeşmelik Ortaokulu Müdürü Şükran İnce, “Başkanımız Ömer Günel, bizimle çok yakından ilgileniyor. İhtiyaçlarımızın giderilmesi için kendisiyle rahatlıkla görüşebiliyoruz. Bu nedenle öğretmenler ve veliler adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi

Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi fiziki koşullarda eğitim hayatlarına devam edebilmesi için yetki ve imkânlarımız dâhilinde gerekeni yapmaya hazırız. Kuşadası'ndaki bütün okullara belediyemizin kapısı her zaman sonuna kadar açık. Okullarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.