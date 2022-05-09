Kuşadası Belediyesi'nden işgaliye indirimi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pazar yeri esnafına kira indirimini etiketlerine yansıtmaları çağrısında bulundu.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı Kervansaray'da yapıldı. Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında önemli bir karara daha imza attı. Pandemi döneminin başından bu yana belediye kiracısı esnafa 6 milyon 383 bin TL'lik destekte bulunan Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren pazar yeri esnafını da yalnız bırakmadı.

Belediye Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Hayati Atlı, Emre Fazlılar, Gürol Turhan ve Melahat Yaylacı'nın verdiği önerge ile Kuşadası Belediye Meclisi gündemine gelen kent genelindeki pazar yeri kiralarında yüzde 20 oranında indirim yapılması talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

İndirim kararının ardından konuşan Başkan Ömer Günel “Bir yandan artan maliyetler karşısında ayakta durmakta güçlük çeken pazarcı esnafımıza destek olurken bir yandan da günden güne artan enflasyon rakamları karşısında alım gücü giderek düşen hemşehrilerimize destek olmak amacıyla pazar yeri kira bedellerinde indirim yaptık. Biz Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirdik ve işgaliye gelirlerimizin yüzde 20'lik kısmından vazgeçerek indirime gittik. Pazar yeri esnafımız da uyguladığımız kira indirimini etiketlerine yansıtarak üzerlerine düşeni yapmalıdır. İndirim kararı pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.