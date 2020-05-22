Kuşadası Belediyesinden kaçak moloz ve hafriyata fotokapanlı önlem

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler arazilere yerleştirilen fotokapan kamera sayesinde İzinsiz moloz ve hafriyat döken kişileri anında yakalayarak müdahale ediyor.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek kirliliğe yol açan firma ile şahıslara geçit vermiyor. Moloz ve hafriyat atıklarını izinsiz olarak döken firma ile şahıslar, arazilere yerleştirilen, gece görüş özelliğine de sahip fotokapan kameralar sayesinde anında yakalanıyor. Dün öğlen saatlerinde Kirazlı Mahallesi yolu üzerinde yer alan bir araziye kaçak moloz bırakan bir şahıs bölgede bulunan fotokapan kamera sayesinde tespit edildi. Söz konusu araziye giden Zabıta memurları, moloz döken 09 JZ 579 plakalı pikap tarzı aracın şoförüne olay yerinde müdahale etti. Ekipler, moloz döken kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 4 bin Türk Lirası para cezası kesti.

Çevre kirliliğine neden olan firma ve şahıslara göz açtırmayacaklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çevremizi korumak bizlerin en önemli görevlerinden birisi. Yol kenarlarına ve boş arazilere izinsiz moloz, hafriyat ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41'inci maddesi gereğince ceza uyguluyoruz. Söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da kendilerinden tahsil ediliyor. Bu konuda asla geri adım atmayacağız” dedi.