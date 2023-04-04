Kuşadası Belediyesi'nden Kültür-Sanat ve Eğitim alanında önemli imzalar

Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan, Eğitim-Sen Kuşadası temsilcisi Fatih Özkaya ve Habitat Derneği Kurucusu Sezai Hazır arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Protokoller, ‘Porselen Bebek Müzesi' kurulmasını, çocuk kütüphanesi ve çalışma salonu oluşturulmasını ve İstasyon Kuşadası'nda inovatif eğitimlerin devam etmesini içeriyor.

Kuşadası Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan Tarihi Kervansaray'da Sikke ve Arkeoloji Müzesi'nden sonra ‘Porselen Bebek Müzesi' kurmak için çalışmalarına hız verdi. Müzenin kurulması için de ilk adım Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan arasında imzalanan iş birliği protokolüyle atıldı. Protokol, Meral ve Öğül Orhan'ın yaklaşık 40 yılda topladığı 290 parçalık Alman ve Fransız üretimi porselen bebeklerin kurulacak müzede sergilenmesini kapsıyor. Daha çok 1800 ile 1900 yıllar arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler, özellikle camdan olan renkli gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

İş birliği protokolü töreninde konuşan koleksiyoncu Meral Orhan, Kuşadası Belediyesi'nin kente çok önemli bir müze kazandıracağını belirterek, “Biz uzun yıllardır büyük bir merak ve titizlikle koleksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Bu işe çok yoğun emek harcıyoruz. Kurulacak olan müzeye katkı sunduğumuz için mutluyuz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikinci iş birliği protokolünü ise Eğitim-Sen Kuşadası temsilcisi Fatih Özkaya ile imzaladı. Protokole göre Eğitim-Sen, Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın içerisindeki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi'nin son katında açılan Kitap Kafe ve Kütüphanede, çocuk kütüphanesi ve çalışma salonu oluşturacak. Ayrıca öğrenciler için sınav dönemlerinde rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Yine Eğitim-Sen haftanın üç günü öğrenciler için etüt çalışması, belirli günlerde de her yaş grubundan Kuşadalı için panel, seminer ve söyleşi düzenleyecek.

Öte yandan Başkan Ömer Günel ile Habitat Derneği Kurucusu Sezai Hazır arasında da bir işbirliği protokolü yapıldı. İmzalanan protokolle, Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olma özelliğine sahip İstasyon Kuşadası'nda, inovatif eğitimler verilmeye devam edecek.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda başlattıkları hizmet seferberliği içerisinde sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Kuşadası'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Sikke ve Arkeoloji Müzesi'nden sonra Tarihi Kervansaray'da bir de Porselen Bebek Müzesi kuracağız. Bu anlamda Tarihi Kervansaray'ı bir müzeler merkezine dönüştürmek istiyoruz. Tüm bunları yaparken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimiz de unutmuyoruz. Onların eğitimine katkı sunmak için de çaba sarf ediyoruz. Eğitim-Sen ve Habitat Derneği ile imzaladığımız protokoller de bizim için çok kıymetli” diye konuştu.