Kuşadası Belediyesi'nden normalleşme denetimi

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık dört ay kapalı kaldıktan sonra 2 Mart'ta yeniden müşteri kabulüne başlayan işletmeleri denetledi. Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı denetimlerde işletmelerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Tüm Türkiye'de 2 Mart tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci en çok yeniden müşteri kabulüne başlayan esnafın yüzünü güldürdü. Kuşadası esnafı da Korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen kuralları dikkate alarak iş yerlerinin kapılarını açtı. Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden müşterilerine açan restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerle birlikte alışveriş merkezlerindeki mağazalar ve süper marketlere bir dizi denetim yaptı. Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Salgın Denetim Ekibi Merkezi'nin belirlediği kurallar çerçevesinde düzenlenen denetimlerde işletmelerin hijyen kuralına uygunluğu ile sosyal mesafe kuralını dikkate alıp almadıkları incelendi. Ekipler kurallara uymayan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta memuruyla, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli hemşire ve gıda mühendisinin katıldığı denetimler belirli aralıklarla devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, “Tüm ülkemizde olduğu gibi Kuşadası'nda da 2 Mart itibariyle normalleşme süreci başladı. Bu çerçevede uzun süredir müşteri kabul edemeyen restoran ve kafe benzeri işletmeler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında kapılarını müşterilerine açtı. Tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aynı kararlılığı esnafımızın da göstereceğinden eminiz” dedi.