Kuşadası Belediyesi'nden öğrencilere 'vektörel mücadele' eğitimi

Kuşadası Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine ‘vektörle mücadele' eğitimi verilmeye başlandı. Sivrisinek üreme alanlarının büyük kısmının insan eliyle yapay olarak oluştuğuna dikkat çekilen eğitimle çocuklarda, insanlara birçok hastalığın bulaşmasında önemli rol oynayan vektörlere karşı farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan sivrisinek, kene, pire ve karasinek gibi vektörlerle olan mücadelesini yıl boyunca sürdürüyor. Kent genelinde 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalarda Kuşadası'nın tüm mahallelerindeki caddeler, sokaklar, açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor.

Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, vektörlerle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlköğretim Okulu, Kirazlı Selim Eren İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerine vektörle mücadele eğitimi verildi. Görsel materyaller yoluyla verilen eğitimde sivrisineklerin nerelerde ürediği, üreme alanlarının nasıl engellenebileceği ve sivrisineklerden bulaşan hastalıklar anlatıldı.

Eğitim çalışmasıyla ilgili bilgi veren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Amiri Ramazan Cengiz, “Kuşadası Belediyesi olarak vektörle düzenli olarak mücadele ederken eğitim ve farkındalık noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Kentimizdeki ilkokul öğrencilerimize vektörle mücadelenin önemini anlatmak istiyoruz. Sivrisineklerin üreme alanlarının çoğu insan eliyle yapay bir şekilde oluşuyor. Örneğin kışın bakımını yapmadığınız bir yüzme havuzu veya sokağa attığınız bir araba lastiğinin içerisinde oluşan su birikintisi veya plastik su şişesinin kapağı bile sivrisineklerin en önemli üreme alanları içerisinde yer alıyor. Çocuklara bu eğitimleri vererek onlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğitimlerimiz, kentimizdeki diğer okullarda da devam edecek” diye konuştu.