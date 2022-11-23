Kuşadası Belediyesi'nden Öğretmenlere “24 Kasım Jesti”

Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm Arya Tesislerinde öğretmenlere çay ikramında bulunacak.

Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım'da öğretmenlere jest yapacak. Gün boyunca Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş'ye ait tesislerde öğretmenlere ücretsiz çay ikramında bulunulacak. Diğer yiyecek ve içeceklerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, öğretmenlerin toplum için taşıdığı büyük öneme dikkat çekerek “Büyük bir özveri ve fedakarlık ile genç nesillerimizi geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimiz için ne yapılsa az kalır. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak 24 Kasım'da öğretmenlerimiz için bir jest yapmak istedik. 24 Kasım'da tüm öğretmenlerimiz gün boyunca Arya Tesislerimizde çay ikramımızdan ve uygulanacak yüzde 20 indirimden faydalanabilir. Şimdiden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.