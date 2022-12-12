Kuşadası Belediyesi'nden sağanak mesaisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun göle çevirdiği Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki karayolunda araçlar yine suya gömüldü. belediye ekipleri sağanak yağış boyunca yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Kuşadası'nda dün sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintisinde yine araçlar mahsur kaldı. Her sağanakta aynı problemin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, karayolu sorumluğu altındaki kurumları göreve çağırdı.

"Kuşadası Belediyesi'nden gün boyu sağanak mesaisi"

Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekipler, sahil bandı, turistik çarşılar ile mahallelerdeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında biriken molozları temizledi. Ayrıca tıkanan yağmur suyu hatları da açıldı. Kuşadası Belediyesi ekipleri yağış sırasında ve sonrasında birçok farklı noktaya müdahale ederek sağanağın neden olduğu küçük çaplı hasarları anında giderdi.