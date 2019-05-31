Kuşadası Belediyesi'nden sanayi sitesinde yol ve altyapı hamlesi

Seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Sanayi Sitesi'nin sokaklarının alt ve üst yapısı yeniden yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolların tamamında yeniden zemin çalışmaları yapılarak tüm alt yapı sistemleri de yenilendi. Yeni yağmur suyu drenaj hattı ve bordür döşenen yollarda toplam 3 bin 250 metrekare sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Başkan Ömer Günel'in seçim vaatleri arasında yer alan sanayi sitesinin yollarının asfaltlanması esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ömer Günel, “Seçim öncesinde sanayi esnafına yolların fiziki koşullarının ve alt yapısının düzeltileceğinin sözünü vermiştik. Kuşadası ile büyüyen sanayi sitemiz yaz kış binlerce vatandaşımıza hizmet veriyor. Yaz aylarında ilçemize gelen misafirlerimiz de esnafımızın başlıca müşteri kitlesi durumunda. Hizmet kalitesinin artırılması ve esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Havaların ısınmasıyla birlikte başlattığımız asfaltlama çalışmaları dahilinde önceliği Sanayi Sitemize verdik. Yol yapım çalışmalarımız farklı mahallelerde devam edecek” dedi.