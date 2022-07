Kuşadası Belediyesi'nden Şehit Aileleri ve Gaziler için özel birim

Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi' kurulması kararı aldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda ‘Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi' kurulması kararı alındı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan birim, şehit aileleri ve gaziler için psikolojik destek, sağlık, acil yardım, ulaşım, temizlik ve bakım ile belediye binasına geldiklerinde ilgili birimlere kolay ulaşmalarını sağlayacak rehberlik hizmeti verecek. Ayrıca birim, şehit ve gazi kavramları konusunda halkın bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütecek. Yine birim şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim desteği verilmesi konusunda da çalışma gerçekleştirecek.

Kuşadası Belediyesi olarak şehit yakınları ile gazilere her zaman sahip çıktıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Sizlerin mutlu olması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Eğer bugün huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyorsak bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde. Güzel vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz bizler için her zaman çok kıymetli olacak. Onların fedakarlıklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak, gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.