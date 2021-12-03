Kuşadası Belediyesinden SMA hastası minik Alparslan'a destek

Kuşadası Belediyesi, SMA tip 1 hastası olan 27 aylık Alparslan Sarıboğa'ya yardım eli uzattı.

İncirliova'da yaşayan Sarıboğa ailesinin 3 çocuğundan biri olan Alparslan'a 2 yıl önce, henüz 3 aylıkken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi Alparslan'ın yurtdışında yapılan tedaviyi alması için bir yardım kampanyası düzenledi. Aydın Valiliği onaylı kampanyaya bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Başkan Ömer Günel'in çağrısıyla harekete geçen belediye ekipleri minik Alparslan için düzenlenen kampanyada kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde bir stant kurdu. Stantta Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen kavurma, pilav ve ayranların satışı yapıldı. Kampanyaya gün boyunca yüzlerce Kuşadalı destek verdi. Satışlardan elde edilen gelir Sarıboğa'nın tedavisinde kullanılacak.

Minik Alparslan'ın babası Ömer Sarıboğa “Alparslan 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Türkiye'de aldığı tedavi Alparslan'ı iyileştirmiyor. Yurt dışındaki tedavi çok daha etkili. Oğlumuzun bu tedaviyi olması için halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar birçok SMA'lı çocuk desteklerle bu hastalığı yendi. Alparslan tedavide koşul olarak sayılan yaş sınırının üzerine çıktı. Fakat kilosu 7,5 olduğu için hala tedavisi mümkün. Bugün Kuşadası Belediyesi kampanyamızı Kuşadası'nda sürdürebilmemiz için bize yer temininde bulundu. Stantta oğlumun tedavisinde kullanmak üzere satışını yaptığımız yiyecekleri de Kuşadası Belediyesi temin etti. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.