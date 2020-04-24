Kuşadası Belediyesi'nden sosyal belediyecilik örneği

Kuşadası Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan diğer günlerde olduğu gibi 23 Nisan'da başlayan 4 günlük sürede de vatandaşlarını yalnız bırakmadı.

Kuşadalılar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak zaruri ihtiyaçlar haricinde evlerinde kalırken ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan'da da hizmetlerine ara vermedi. 34 kişilik mobil ekiple günde ortalama 800 ihtiyaç sahibi haneye sıcak çorba ve ekmek servisi yapan ekipler, kalacak yeri olmayan 15 kişiyi otellere yerleştirdi. Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısı ile son 10 günde toplam 7 bin adet “dayanışma paketi” hayırsever vatandaşların desteği ile toplandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, “Oluşturduğumuz ekiplerle 40 gündür Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi olan her vatandaşımıza mesai saati gözetmeksizin ulaşmaya çalışıyoruz. Hizmetimizin odağında vatandaşımız var. Böylesine zor günlerde belediyelere daha büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler de bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Hayırseverlerden gelen 1000 pet şişe suyu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza dağıttık. 1550 dayanışma paketini de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. 24 Mart tarihi itibaren yağmur çamur demeden ekiplerimiz sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapıyor. Özellikle engelli vatandaşlarımız bu konuda önceliğimiz. Kimsesiz, evi olmayan vatandaşlarımıza da geçici konaklama imkanı sağlıyoruz. Bu zor günleri güç birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.