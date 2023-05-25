Kuşadası Belediyesi'nden taksi duraklarına modern dokunuş

3 yılda 7 taksi durağını yenileyerek özel olarak projelendirilmiş tasarımları ile kente kazandıran Kuşadası Belediyesi, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Emniyet Taksi Durağı'nı yeniledi.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar çerçevesinde taksi duraklarında başlatılan yenileme çalışması devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından tasarlanan yeni duraklar özgün ve estetik görünümleri kadar taksici esnafının çalışma şartları sunduğu katkı ile de dikkat çekiyor. Bugüne kadar 7 taksi durağını yeni tasarlanan duraklar ile değiştiren Kuşadası Belediyesi'nin son adresi Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Caddesi üzerinde hizmet veren Emniyet Taksi oldu.

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve tuvaletin bulunduğu prefabrik durak yerine yerleştirildi. Durağın yerleştirilmesi öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten eşliğinde taksici esnafını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Taksici esnafı ise yerli ve yabancı turistlere artık daha konforlu bir şekilde hizmet verebilecekleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinden bu yana kent için yaşama geçirdiği projelerin yanı sıra esnafın rahatlığına da büyük önem verdiğini belirterek “Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, göreve geldiğinden bu yana kentle olduğu kadar bizimle de çok yakından ilgileniyor. Bu sekizinci yenilenen taksi durağımız. Göreve geldiğinden bu yana hiç durmadan çalışan başkanımız sayesinde taksici esnafımız daha rahat ve konforlu bir şekilde çalışabilecek. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.