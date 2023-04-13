Kuşadası Belediyesi'nden tescilli çeşmelerin restorasyonu ile ilgili açıklama

Restorasyon çalışmasının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığına dikkat çekilen açıklamada “Bugüne kadar belediyemizce yapılan restorasyon çalışmaları, konularında uzman olan kişilerce hazırlanan raporlar, projeler ve resmi kurum onaylarıyla yasalara uygun olarak yürütülmüştür” denildi.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: “İlçemiz, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde kalan Sokak Çeşmeleri İzmir II Nolu K.T.V.K.K' nun 19.01.1994 gün 3779 sayılı kararı ile tescillidir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Uzman Hasan Uçar tarafından hazırlanan Restitüsyon raporuna göre Restoratör Mimar Ebru Soydaş imzalı 10 adet çeşmenin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 21.05.2010 tarihinde onaylanmıştır. Belediyemizce başlatılan Restorasyon Uygulamaları Kurul Kararında belirtildiği üzere proje müellifi ve belediyemiz uzmanları denetiminde devam etmektedir. Bu aşamada Kurul onaylı projesinde belirtilen müdahale kararlarına göre hidrolik kireç harçlı sıva uygulaması yapılmış, katiyen çimento harç kullanılmamıştır. Çeşmeler özgün halinde sıvalı olup arşiv belgeleri ile tespit edilmektedir. Uygulama işlemleri devam etmekte olup, orijinal yalaklar temizlenmiş yerinde korunmuş, yalak olmayan çeşmelere doğal taştan yeni yalak yerleştirilecektir. Orijinal kitabeler yerinde korunmuş olup, kumlama yöntemiyle temizlenecektir. Çeşme çatısındaki orijinal kayrak saçaklar korunmuş, olmayan bölümlerde tamamlama yapılmıştır. Uygulama sürecinde kurnalar takılıp ASKİ Genel Müdürlüğünce temiz ve pis su bağlantıları yapılacaktır. Uygulamalar tamamen onaylı projesine göre devam etmekte olup uygulama sonunda hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacaktır. Sosyal medyada sunulan fotoğraflar çeşmenin orjinal halini yansıtmamaktadır. Bugüne kadar Belediyemizce yapılan restorasyon çalışmaları, konularında uzman olan kişilerce hazırlanan raporlar, projeler ve resmi kurum onaylarıyla yasalara uygun olarak yürütülmüş, Güvercinada Sur Restorasyonu, Su Kemeri, Çalıkuşu Evi, Efe Suphi Evi, Eski Memleket Hastanesi, İbramaki Sanat Galerisi, Mineral ve Fosil Müzesi gibi restorasyon çalışmalarımız ve hazırlanan projelerimiz Tarihi Kentler Birliği'nce ödüllendirilmiştir. Bu çalışmamızda onaylı projesi devam etmektedir”