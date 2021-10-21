Kuşadası Belediyesi'nden trafikte örnek uygulama

Kuşadası Belediyesi, trafikte motosiklet sürücülerine karşı farkındalık oluşturmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kentin farklı noktalarına ‘Motosikletleri Fark Edin!' yazılı uyarı levhaları yerleştirmeye başladı. Uygulama, Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye'de son dönemde trafikte yaşanan motosiklet kazalarının önceki yıllara göre artış göstermesi üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda otomobil ve ağır vasıta sürücülerinde motosikletlilere karşı farkındalık oluşturmak için üzerinde ‘Motosikletleri Fark Edin!' yazılı trafik levhaları hazırlatıldı. Sarı renkli levhalar, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ulaştırma birimi ekipleri tarafından ilk etapta trafik akışının yoğun olduğu cadde, kavşak ve orta refüjlere yerleştirildi. Ayrıca bastırılan yaklaşık 1000 etiket de belediye araçlarına yapıştırıldı. Kuşadalılar tarafından takdirle karşılanan uygulamanın ilerleyen günlerde kentin merkeze uzak mahallelerinde de hayata geçirileceği belirtildi.

Kuşadası'nda 25 yıldır taksi esnaflığı yaptığını belirten Üner Kuru, “Kuşadası Belediyesi çok faydalı bir çalışma gerçekleştirmiş. Trafikte bazı durumlarda motosikletli arkadaşlara gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Bu arkadaşlara trafikte anlayış gösterelim çünkü onlar iki tekerlek üzerinde gidiyor. Tabelalar kazaların önlenmesinde etkili olabilir. Daha dikkatli olursak, uyarıları dikkate alırsak motosikletli sürücülerini korumuş oluruz” dedi.

Motosiklet sürücüsü Yasin Ceylan ise “Kuşadası'nda özellikle yaz döneminde trafik çok yoğun olduğu için motosiklet kullanmayı tercih ediyorum. Bazı dikkatsiz sürücüler nedeniyle kazalar meydana geliyor. Umarım bu uygulama diğer kentlere de örnek olur. Levhaların trafik kazalarını azaltacağını düşünüyorum. Kuşadası Belediyesi'ne gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim” diye konuştu.