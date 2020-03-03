Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti

Kuşadası Belediyesi, çağın hastalığı olarak kabul edilen obeziteye karşı yürüttüğü mücadele kapsamında yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmeti ile bir buçuk yıl içerisinde 481'i kadın, 115'i erkek olmak üzere 596 kişiye bireysel beslenme danışmanlığı verdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi'nde verilen bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan Kuşadalılara bir yandan beslenme eğitimi verilirken bir yandan da ihtiyaca göre uygun beslenme listeleri hazırlanıyor. Öte yandan vücut analizleri ve kilo takipleri yapılıyor.

Kişiye özel diyet listesi

Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi'nden beslenme danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişilere öncelikle “Beslenme ve Diyet Bilgi Formu”, “3 Günlük Besin Tüketim Kaydı Formu” veriliyor. Ardından görüşme için randevu oluşturuluyor. Randevu sıklıkları kişinin ihtiyacına ve isteğine göre belirleniyor. Başvurun kişilerden ilk randevuya gelirken formların doldurulmuş olması ve kan tahlili sonuçlarının getirilmesi isteniyor. Kişilere besin grupları, besin öğeleri, diyette çeşitliliği sağlama, sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirme konularında beslenme eğitimleri verilirken her randevuya geldiklerinde ise vücut analiz cihazı kullanılarak vücut ağırlıkları, yağ, kas, sıvı, beden kütle indeksi parametreleri ölçülüp, değerlendiriliyor. Kişinin yaş, cinsiyet, boy, kilo, hastalık durumları göz önünde bulundurularak kişiye özel örnek bir diyet listesi planlanıyor. Bu verilen hizmetin dışında kişilerin istekleri doğrultusunda fonksiyonel besinler, intermittent fasting, Akdeniz diyeti, ketojenik diyet, sporcu beslenmesi, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi gibi konularda bilgilendirme de yapılıyor.

Okullarda beslenme eğitimi

Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi'nde görevli iki diyetisyen tarafından ayda ortalama 150-200 seans bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti verilirken okullarda da sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme çalışması yürütülüyor. İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışan Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, talep eden okullarda düzenlediği seminerler aracılığıyla sağlıklı beslenme bilinci yaratıyor. Seminerlerin sonunda vücut analizleri yapılan ve ihtiyaç duyduğu tespit edilen öğrencilerin aileleri bilgilendiriliyor.