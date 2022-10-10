Kuşadası Belediyesi'nden üniversitelilere ücretsiz akşam yemeği

Ş Gazibeğendi Tesisleri'nde ücretsiz akşam yemeği vermeye başladı.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek ve dengeli beslenmelerine katkı sunmak amacıyla hareket eden Kuşadası Belediyesi'nin yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ücretsiz yemek servisi Gazibeğendi Tesisleri'nde başladı. “Öğrencinin halinden anlıyor, onlarla soframızı paylaşıyoruz” sloganı ile başlayan ücretsiz yemek hizmetinden yurtta kalan üniversiteliler öğrenci kimlik kartlarını göstererek faydalanabilecek. 4 çeşitlik menüden oluşan yemek hizmeti, yıl boyunca hafta içi her gün 19.00-21.00 saatleri arasında devam edecek.