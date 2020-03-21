Kuşadası Belediyesi'nden vatandaşa alışveriş desteği

Bu kapsamda Güvercin Masa gezici ekip personeli, 60 yaş üzeri ve riskli gurupta bulunan vatandaşların sağlık ile gıda ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyor.

Kuşadası Belediyesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktından sonra küresel bir tehdit haline gelen Korona virüse karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güvercin Masa'ya bağlı gezici ekipler, 60 yaş üzeri ve risk gurubunda bulunan vatandaşların sağlık ile gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Personel, hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında, telefonla kendilerine iletilen gıda maddesi ve temizlik malzemesi gibi siparişleri işletmelerden aldıkları faturalarla birlikte vatandaşlara teslim ediyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler “444 71 14” numaralı telefon üzerinden gezici ekip personeline ulaşabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı tedbir almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan, 60 yaş üzeri ve kronik hastalıklarından dolayı risk gurubunda yer alan vatandaşlarımızın sağlık ile gıda ihtiyaçlarını gidermek için bir proje geliştirdik. Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin ederek kapılarına kadar götürüyor. İhtiyaçlar işletmelerden alınan faturalarla birlikte vatandaşlara teslim ediliyor. Bu hastalık hayatımızdan çıkana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.