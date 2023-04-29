Kuşadası Belediyesi'ne ‘Turizm Sektörü Yatırım Ödülü'

Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni turizm anlayışı ile kente kazandırdığı yatırımlar ve yaşama geçireceği projeler nedeniyle Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödülleri'nde, Turizm Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, “Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kuşadası artık turizm alanında yeni rekorların peşinde. Kentimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni İzmir'de yapıldı. Ödül töreninde Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun olarak yaşama geçirdiği kamp ve karavan alanı olan Ada Camping ile dijital göçebeler için yapımına başladığı ‘Kampinova' ve turistlere farklı bir tatil deneyimi sunan ‘Mars Colony' isimli projeler nedeniyle ‘Turizm Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu.

"Kuşadası artık turizmde yeni rekorların peşinde"

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “Kuşadası, turizmde Türkiye'nin en önemli amiral gemilerinden biriyken, maalesef geçen zaman içerisinde süreci iyi yönetemediği için önde başladığı yarışta biraz gerilere düştü. Ben görevi devraldığım ilk günden itibaren aşığı olduğum kenti nasıl hızla ayağa kaldırabiliriz, eskiyen kenti nasıl yeni yatırımlarla donatabiliriz ve nasıl dünya turizminin gündeminde yeniden göz önüne çıkarabiliriz diye düşünmeye başladım. Görevde olduğumuz 4 yılı hiç boş geçirmedik. Kuşadası, kruvaziyer turizminde en yüksek yolcu sayısına 2011 yılında ulaşmıştı. Bugün, yaptığımız yatırımlar ve kurduğumuz diyaloglar sayesinde 2023 yılında yüzde 40 daha fazla yolcu bekliyoruz. Kuşadası artık turizmde yeni rekorların peşinde. Kentimiz bir yandan da dijitalleşen dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyor. Şu an dünya üzerinde 170 milyona yakın dijital göçebe bulunuyor. Onlar için Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görülen Kampinova projemiz yapım aşamasında. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde gençlerimize sürekli eğitim veriyoruz. Kuşadası için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan, teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla firmaların ve başarılı belediyelerin ödüllendirildiği törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir ve Ege'nin önde gelen siyasileri ve bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve iş insanları katıldı.