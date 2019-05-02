Kuşadası Belediyesi'nin 320 milyon lira borcu olduğu açıklandı

Kuşadası Belediyesi'nin maddi durumu ve gündemdeki projelerini açıklayan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi'ni şirketler dahil 320 milyon lira borçla devraldık” dedi.

Kervansaray'da düzenlenen kahvaltıda Başkan Ömer Günel'e belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. 1 Nisan 2019 tarihini Kuşadası için bir milat olarak gördüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütecekleri projelerle Kuşadası'nı hakkettiği yere getireceklerini belirtti. Belediye şirketi ARYA dahil olmak üzere Kuşadası Belediyesi'nin toplam borcunun 320 milyon 946 bin 631 lira 45 kuruş olduğunu açıklayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Kuşadası Belediyesinin 1 Nisan'da devraldık. Devraldığımız gün itibari ile Kuşadası Belediyesi'nin toplam borcu 308.696.184,10 TL dir. Sadece son yedi ayda bankalardan 9 milyon 450 bin lira kredi çekilmiştir. Bugün itibari ile belediye şirketi ARYA A.Ş nin toplam borcu 12.250.474,35 TL dir. Belediyemizin 2019 planlanan bütçesi 158.000.000.00 TL dir. Bununla beraber 2019 yılında ARYA A.Ş 'nin borcu dahil belediyemizin ödenmesi gereken toplam borcu 320.946.61,45 TL dir “ dedi.

-Kuşadası Belediyesi'nde 1164 kişi çalışıyor

Kuşadası Belediyesi'nde büyük bir personel fazlalığı olduğuna dikkati çeken Başkan Günel, “ Belediyemizdeki personel politikası ne yazık ki bugüne kadar olması gerektiği gibi planlanıp yürütülmemiştir. Belediyemizi devraldığımız dönem itibari ile toplam memur, işçi ve sözleşmeli 384 personeli bulunmaktadır. Personel A.Ş üzerinden ise toplam 617 işçi belediyemizde çalışmaktadır. ARYA A.Ş de ise toplam 163 personel çalışmaktadır.

Belediye, Personel A.Ş ve Arya A.Ş olmak üzere toplam 1164 kişi Kuşadası Belediyesi çalışanıdır.25 günlük görev süremiz içinde ödediğimiz toplam personel maaşı 2.200.000 TL olup bugün itibari ile belediye personelinin maaş alacağı yoktur. Sadece 601.596 TL ikramiye alacağı bulunmaktadır. Belediye şirketimiz "Personel A.Ş" personelinin 4.140.000 TL Mart ve Nisan ayı maaş alacağı bulunmaktadır. Göreve geldiğimiz gün itibari ile ARYA A.Ş personel maaş borcu olan 339.000 ödenmiş olup personel maaş borcu bulunmamaktadır. Toplam personel maaş borcumuz bugün itibari ile 4.741.596,47 TL dir. Göreve geldiğimizde önümüzde ki önemli ve zorunlu ödemelerden biri olan kamulaştırma için 2.250.000 TL ödenmiştir “ diye konuştu.

-Arya şirketi'nin 12 milyon 250 bin lira borcu var

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konuşmasının önemli bir bölümünü de belediyenin dönemin belediye başkanı Özer Kayalı tarafından 1 Ağustos 2014 yılında hülle yoluyla devralınan ARYA şirketine ayırdı. Günel, Belediyemizin iştiraki olan ARYA A.Ş ‘nin toplam borcu 12 milyon 250 bin 447 lira 35 TL kuruştur. Kamu kuruluşlarına 7 milyon 369 bin lira, 3. Şahıslara 1 milyon 819 bin lira, bankalara ise 3 milyon 61 bin lira borcu bulunmaktadır. ARYA A.Ş personelinin yıllık personel giderinin yaklaşık 6.500.000 TL olacağı öngörülmektedir “ şeklinde konuştu.

-25 günlük çalışma raporu

Basın toplantısında mazbatayı aldıktan sonraki 25 günlük çalışma performansını da anlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Göreve başladığımız 5 Nisan tarihinden itibaren geçen 25 gün içinde öncelikli hedefimiz Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu çalışma dönemini başlatmak oldu. Bu kapsamda ciddi bir yol aldık. Artık Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi- Kuşadası Belediyesi ayrımı ortadan kaldırıldı. Vatandaşımızdan gelen ya da bizim tespit ettiğimiz sorunların çözümünü anında gerçekleştirildi.Belediye kadrolarımızda performans ve hizmet odaklı personel rotasyonları yapıldı.2019 turizm sezonuna hazırlık kapsamında ana artellerimiz olan Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarında Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak bir çalışmayla temizlik, budama, bitkilendirme yapıldı. Tek tip banklar yerleştirildi. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle cami ve mezarlık bahçelerimize ağırlık verildi. Orient ve Grand Bazaar sokaklarımız ışıklandırıldı.Belediyemize ait Balıkhane, Balıkhane Meydanı ve Güvercinada peyzaj çalışması, balıkhane çekek yerinin temizliği, boya badana ve çevre temizliği yapıldı.Güvercinada'da bulunan büyük platformun altı kapatılarak boyatıldı. Güvercinada içerisin de bulunan heykeller boyatıldı. Balıkhanede bulunan su kanallarının temizletme işlemleri yapıldı.Kaçak moloz dökümlerini engellemek amacı ile doğaya kamufle edilecek şekilde foto kapan sistemi kurulması planlanmış olup çalışmaları devam etmekte. Bu sistemle amacımız kaçak hafriyat dökümünü engellemek ve döken kişilere idari işlemleri uygulandı.Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hizmet kalitesini daha hızlı ve verimli olarak arttırmak üzere tablet sistemine geçiş konusunda çalışmalar başlatıldı.Zabıta Müdürlüğünce sıfır işgaliye uygulamasıyla ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, esnafın görüşü ve fikirleri alınmak üzere toplantı düzenlenmesi planlamaya alındı. Zabıta Müdürlüğü işgaliye uygulamasının hayat geçirilmesi konusunda ayrı bir ekip oluşturuldu. Fen İşleri ve Altyapı Hizmet müdürlüğümüz ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri ortak çalışması ile, Tüm köylerimizde çevre temizliği ve yol bakım onarımlarımız tamamlandı. 6500 metre kamu yolu alt yapı çalışması ve dere ıslahları, Tüm mahallerimizde olmak üzere toplam 8500 m2 parke döşemesi, Kadınlar Denizi Mahallemizde 1 km sıcak asfaltlaması, Dağ Mahallesi'nde 1000 m2 arnavut kaldırımı döşemesi tamamlandı. Park Bahçe Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye ekipleri ile beraber sahil bandı boyunca peyzaj düzenleme çalışmalarımıza hız verildi. Kedi evlerimizin kamuya açık yeşil alan ve Parklarımıza yerleştirilmesine devam edilirken yeni tip yuvalar üzerinde de çalışmalara başlandı. Çalışmalar Kuşadası genelinde hızla devam etmektedir”