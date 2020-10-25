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Kuşadası Belediyesi'nin 8 çalışanı karantinaya alındı

Kuşadası Belediyesi’nde çalışan bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, birlikte çalıştığı 8 mesai arkadaşının karantinaya alındığı açıklandı.

Kuşadası Belediyesi'nde çalışan bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, birlikte çalıştığı 8 mesai arkadaşının karantinaya alındığı açıklandı.


Kuşadası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinde görev yapan bir personelin testinin pozitif çıkması üzerine birlikte çalıştığı 8 personelin evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi. Açıklamada, “ Güvercin Masa Çağrı Merkezi'nde görev yapan bir mesai arkadaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, 8 çağrı merkezi çalışanımız 14 günlük karantinaya alınmıştır. Sağlık durumları iyi olan çalışma arkadaşlarımızın bu süreçte evlerinden çalışabilmeleri için gerekli teknolojik altyapı hazırlanmış olup, Güvercin Masa hizmetimizde herhangi bir aksama oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır “ denildi.

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